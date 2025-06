Nel 2025 mercato dell’auto in calo in Europa

ROMA (ITALPRESS) – Mercato dell’auto in lieve calo in Europa. Secondo i dati Acea, le immatricolazioni di nuove vetture nell’Unione Europea sono diminuite dello 0,6% nei primi 5 mesi del 2025, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel solo mese di maggio, su base annua c’è stato invece un aumento dell’1,6%. La quota di mercato delle auto elettriche a maggio 2025 si è attestata al 15,4%, in aumento rispetto al 12,4% dello stesso mese dell’anno precedente. I modelli ibridi continuano a crescere, mantenendosi come la tipologia di alimentazione più diffusa tra gli acquirenti. Le immatricolazioni di auto ibride conquistano il 35,1% del mercato, superando 1,6 milioni di unità. A trainare la crescita sono Francia, Spagna, Italia e Germania. La quota combinata di auto a benzina e diesel è scesa al 38,1%, in netto calo rispetto al 48,5% di un anno fa.

gsl