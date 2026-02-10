Nel 2025 per Ferrari ricavi in aumento del 7% a 7,1 miliardi

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Ferrari ha annunciato oggi i risultati preliminari consolidati non revisionati relativi al quarto trimestre e ai dodici mesi conclusi il 31 dicembre 2025. Ricavi netti pari a 7.146 milioni di euro, in aumento del 7% rispetto all’anno precedente; Utile operativo (EBIT) pari a 2.110 milioni di euro, in aumento del 12% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’Utile operativo (EBIT) pari al 29,5%; Utile netto pari a 1.600 milioni di euro e utile diluito per azione pari a 8,96 euro; EBITDA pari a 2.772 milioni di euro, in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’EBITDA pari al 38,8%; Free cash flow industriale pari a 1.538 milioni di euro, in aumento del 50% rispetto all’anno precedente; la guidance 2026 ha l’obiettivo di raggiungere circa 7,50 miliardi di euro di ricavi e 39% margine dell’EBITDA, supportata da un robusto mix di prodotto.

“Nel 2025 Ferrari ha confermato la forza della propria strategia, attenta alla gestione dei volumi e focalizzata sul valore – ha affermato Benedetto Vigna, CEO di Ferrari -. La nostra straordinaria performance finanziaria – con ricavi in crescita del 7% a oltre Euro 7,1 miliardi, un margine dell’EBIT in aumento di 120 punti base al 29,5% e un flusso di cassa industriale superiore a Euro 1,5 miliardi – è stata sostenuta dal mix di prodotto, dalle personalizzazioni e dalle sponsorizzazioni. La domanda di Ferrari continua a essere molto solida ed è gestita con rigore in ogni mercato, riflettendo il nostro modello di esclusività: il portafoglio ordini si estende verso la fine del 2027. Rimaniamo fedeli alla nostra identità: orientati al futuro e riconoscibili per la nostra volontà di progresso”.

