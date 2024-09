Nel Bluh Dipinto di Blu, Enrico Bartolini e Vincenzo Russo insieme per una cena a quattro mani tra il mare e le stelle

Ci sono sogni che “all’alba svaniscon” come quelli evocati da Domenico Modugno nei versi della sua canzone più famosa, e altri che invece si avverano, trasformandosi in momenti indimenticabili. Ed è proprio questo che succederà il prossimo 28 settembre a partire dalle ore 20, quando Furore Grand Hotel ospiterà un’esclusiva cena a quattro mani in occasione della quale gli Chef Enrico Bartolini, lo chef italiano più stellato al mondo, e Vincenzo Russo, Chef Resident del ristorante Bluh Furore, una stella Michelin, daranno vita a un’esperienza gastronomica unica con vista mozzafiato sulla Costiera Amalfitana.

Un evento speciale che sin dal titolo racconta bene l’atmosfera che caratterizzerà la serata. Chiaro omaggio al brano di Modugno, emblema di italianità in tutto il mondo, e all’appellativo di “Paese Dipinto” con cui è stato ribattezzato il borgo di Furore, “Nel Bluh Dipinto di Blu” non solo richiama il nome del ristorante fine dining che ospiterà la cena esclusiva, ma racchiude anche la promessa di un’esperienza sensoriale unica. Un’immersione totale nel blu, il colore del mare, elemento che pervade ogni aspetto della serata: dal menu al panorama. Tra le caratteristiche distintive di Furore Grand Hotel c’è, infatti, l’impareggiabile vista sul Tirreno che si gode da ogni punto della struttura. In particolare, per lo speciale evento, sono state selezionate alcune ambientazioni che permetteranno agli ospiti di ammirare scorci incredibilmente romantici, dal tramonto sino a notte inoltrata.

La serata, infatti, prevede un percorso gastronomico articolato in diverse aree, a partire dal Ria Lounge Bar dove i sensi degli ospiti inizieranno a essere stuzzicati con un raffinato aperitivo. Il Signature Cocktail À la lune, creato dallo Chef Enrico Bartolini in collaborazione con il Bar Manager Sebastiano Donnarumma, verrà accompagnato da una selezione di appetizer che introducono il tema della serata, ovvero quello del mare in tutte le sue declinazioni. Si potrà quindi spaziare dal contrasto agrodolce della Tartelletta di pesca e ricciola marinata alla tradizione rivisitata della Frisellina con pomodoro e origano della Costiera, della Miniatura di Margherita o dell’Amalfi toast. E se la terra è l’elemento celebrato dal Taco di grano arso e melanzana affumicata, la nota marina torna protagonista in tutta la sua intensità nella Craqueline cream fraiche con caviale e foglia d’oro e nel plateau di Ostriche & Sashimi mediterraneo.

Ai tavoli del Bluh Furore verrà servito il menu creato a quattro mani da Enrico Bartolini e Vincenzo Russo, un viaggio nelle profondità degli abissi che si apre con la semplicità dell’amuse bouche Polpo con la sua acqua e limone di pane, prosegue con l’intensità cromatica del Festival di pomodoro e gambero rosso, compiendosi infine nella Pasta maritata di pesce seguita dalla Triglia alla scapece; il dessert onora la più classica delle merende: Pane burro e marmellata. Sarà possibile accompagnare le portate con un wine paring appositamente creato per completare l’esperienza.

La serata si concluderà a bordo della affascinante piscina infinity dove gli ospiti saranno deliziati da una carrellata di piccola pasticceria: rinfrescante frutta ghiacciata sarà accompagnata da golosi Mini babà e divertenti Lollipop mojito, e ancora da omaggi alla tradizione locale, con il Bombolone e crema al limoncello o l’Infuso di gelsomino, limoncello e gelato alla menta, e a quella internazionale con il Paris brest, ma anche proposte sorprendenti come Mini-crepe con cioccolato bianco e caviale o Sifone al cioccolato caldo con gelato al pomodoro e liquirizia, per concludere con un momento di pura golosità dato dal Churros al pralinato di nocciole e cioccolato. Delizie che gli ospiti potranno gustare in compagnia degli Chef che li raggiungeranno per l’occasione, lasciandosi inebriare dall’atmosfera rilassata e informale della serata, completata da un accompagnamento di musica jazz in sottofondo.

Costo della cena € 250 a persona (aperitivo e dessert inclusi)

Ad accompagnare l’esperienza è prevista una proposta di wine pairing a partire da € 80 a persona

Per info e prenotazioni info@furoregrandhotel.com | 08993573 | https://tinyurl.com/nelbluhdipintodiblu

Il Furore Grand Hotel

Furore Grand Hotel esprime un modello di accoglienza contemporanea nel cuore della Costiera Amalfitana. Affacciato sul fiordo di Furore (Patrimonio Unesco), l’hotel (cinque stelle lusso) si sviluppa su nove terrazzamenti ed è immerso in un parco di 20.000 m². Trentacinque tra camere e suite tutte con vista sul mare, molte con jacuzzi o piscina privata. Furore Grand Hotel nasce nel 2023 da un’importante opera di ristrutturazione voluta dalla famiglia Irollo de Lutiis, già attiva nell’ospitalità di alta gamma con La Medusa Dimora di Charme nella Costa del Vesuvio. Il ristorante stellato Michelin Bluh Furore, con la supervisione dello Chef Enrico Bartolini e guidato dal Resident Chef Vincenzo Russo, offre un’esperienza culinaria di eccellenza. Il Ristorante Aquarasa ha una proposta casual e all day dining. L’hotel dedica molta attenzione al benessere, grazie alla SPA Petramare e ai numerosi spazi outdoor dove praticare yoga, pilates e percorsi di mindfulness. L’elegante SPA offre trattamenti esclusivi firmati Valmont e una vista mozzafiato che accompagna ogni momento di relax. Furore Grand Hotel fa parte del circuito Small Luxury Hotels of the World, combinando eleganza mediterranea e design contemporaneo, e proponendosi come destinazione ideale per soggiorni esclusivi e rigeneranti.