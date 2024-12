Nel Calendario Di Meo 2025 Napoli incontra Tbilisi, domani la presentazione alle Gallerie d’Italia

Napoli incontra Tbilisi, nel segno dell’arte, della cultura e della solidarietà. Le immagini della capitale della Georgia sono protagoniste quest’anno per il prestigioso Calendario Di Meo 2025, presentato a Napoli alle Gallerie d’Italia, promosso e realizzato da 23 anni dall’Associazione culturale “Di Meo ad arte”, con il patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri. Foto e testi dell’almanacco intendono riaffermare l’importanza del dialogo tra i popoli e tra le diverse culture.

La presentazione del calendario 2025, tenutasi a Tblisi in Georgia il 19 ottobre scorso, è in programma a Napoli domani, 5 dicembre alle Gallerie d’Italia, a dieci anni da quella di Londra del calendario di Meo 2015 in cui furono pubblicate in abbinamento le foto di Napoli e di alcune lettere inedite di Hamilton. L’associazione intende rendere omaggio in occasione della mostra “Sir William e Lady Hamilton” alle Gallerie d’Italia, al diplomatico che fu ambasciatore di S.M. Britannica presso la corte di Ferdinando IV di Borbone e allo studioso napoletano Carlo Knight che curò i testi del calendario 2015.

Dopo i saluti di Antonio Ernesto Denunzio, vice direttore Gallerie d’Italia, e l’introduzione di Generoso di Meo, intervengono gli autori dei testi del Calendario 2025: Angela Catello, Dante Stefano Del Vecchio, Dinko Fabris, Gaga Shurgaia.Sarà presente Massimo Listri, il fotografo del calendario 2025 e il co-curatore della mostra su Hamilton a Gallerie d’Italia, Francesco Leone. L’attrice Cristina Donadio leggerà il testo di Elisabetta Moro.