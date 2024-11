Nel centro di Napoli dal 27 novembre torna Chocoland. I promotori: Sarà un’edizione da record

Dal 27 novembre all’1 dicembre, piazza Municipio, nel cuore di Napoli, ospita “Chocoland. La terra dei golosi” una delle più importanti fiere del Mezzogiorno dedicate al cioccolato artigianale.

Una terza edizione dei record, quella che si annuncia. A partire dalla presenza di espositori provenienti da Sicilia, Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Molise, Calabria e da tutte le province campane, con quasi 50 stand ricolmi di cioccolato, praline, cremini, nudi, waffle e graffe al cioccolato, panettoni artigianali, croccante siciliana, spalmabile alla nocciola di Giffoni, liquori del Cilento, scorzette di agrumi al cioccolato, cannoli, cassate, pasta di mandorle, roccocò. Al fitto programma di appuntamenti dedicati ai choco lover, con show cooking di noti maestri, agli alunni delle scuole, con laboratori del gusto e ai più piccoli con spettacoli, animazione ed intrattenimento.

Chocoland aprirà i battenti il 27 novembre, alle ore 18.30, con il taglio del nastro alla presenza di Teresa Armato, assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, di Roberto Marino, presidente della seconda municipalità, e di Luigi De Simone, della D2 Eventi. Al Comune di Napoli, che patrocina l’iniziativa, sarà donata una scultura raffigurante il Maschio Angioino, di oltre 60 chilogrammi, interamente realizzata in cioccolato dalle sapienti mani del maestro Antonio Vanacore che, per l’occasione sarà anche premiato per la sua lunga carriera di pasticciere.

Alle ore 18, il primo show cooking, con Giancarlo Lo Giudice, executive chef dei ristoranti Lapillo e Terrazza Ramè del Gold Tower Lifestyle Hotel, con i suoi spaghetti al cacao, pesto di pistacchi di Bronte, acciughe di Cetara e polvere d’oro.

Venerdì 29 novembre, alle ore 17, la pastry chef pluripremiata Simona Mastroianni terrà un laboratorio sul baklava tradizionale ed innovativo, un dolce a base di pasta fillo e frutta secca intriso con un goloso sciroppo di miele, molto diffuso nell’area balcanica e mediorientale.

Un singolare “Fashion mob chocoland” sarà il protagonista di sabato 30 novembre. Un evento ideato da Aldo Toscano,

ceo della sartoria Trama e presidente di Cna Federmoda Campania, con tanti ospiti del mondo dello spettacolo, come Arianna Rozzo, direttamente da Sanremo Giovani, realizzato in collaborazione con Cna Campania Nord. Una selezione di capi del Corso di Moda dell’Università Luigi Vanvitelli presieduto da Roberto Liberti. A sfilare, sulle note el dj Jespo, saranno gli abiti di Pinù Couture, Atelier Altea, Tramontano Napoli, Forino Gloves, Sartoria Trama, Lino Pomella Trousers Napoli, Lisa Tibaldi e Pelliceria Guida. La serata, per la regia di Roberto Houber, sarà presentata da Alessandra Zuppetta.

Giornata clou quella di domenica 1 dicembre, con la presenza del maestro pasticciere Augusto Palazzi, volto noto del piccolo schermo, che terrà due laboratori: il primo alle ore 12, per imparare la preparazione dei muffin al cioccolato e il secondo alle ore 17, con la brioche sacher.

Si prosegue, alle ore 19, con Mirco Della Vecchia, maitre chocolatier detentore di ben 12 Guinness World Records nel settore della pasticceria e della cioccolateria, compresi i record per la più alta scultura di cioccolato e il cono gelato più grande al mondo. Il maestro sarà a Napoli, reduce dall’ultimo lavoro realizzato a Modena con l’ausilio dell’intelligenza artificiale: una scultura a grandezza naturale dello chef Massimo Bottura in pregiato cioccolato messicano fondente al 90 per cento. Sarà lui a realizzare la pralina del Natale 2024, con l’agrume scelto dal pubblico, nel corso di un panel test che durerà per l’intera manifestazione.

Il programma della terza edizione di Chocoland propone inoltre, tutti i giorni, dalle ore 16 alle 20, un Willy Wonka in carne ed ossa, con le sue tavolette Chocoland e la possibilità di vincere un Gold o un Silver ticket. Per bambini e ragazzi, sarà possibile assistere al teatro dei burattini di Mario Ferraiolo, cimentarsi in gare con i giochi di una volta e con laboratori per le scuole, dedicati alla scoperta del cioccolato attraverso i cinque sensi. Il 27 novembre, alle ore 18, si potrà assistere ad una pacifica e simpatica invasione di dinosauri.

“L’Associazione Madonnari, inoltre, realizzerà un’opera su tela dedicata al tema del cioccolato – spiega Luigi De Simone, della D2 Eventi – Quest’anno, inoltre, si registrano in occasione dei laboratori, tantissime adesioni delle scuole della seconda municipalità. Un risultato per il quale ringraziamo l’assessore Teresa Armato e il presidente Roberto Marino, sempre disponibili a sostenere le nostre iniziative”.

Media partner dell’edizione 2024 di Chocoland, è Radio Capri, che seguirà in diretta l’evento che si avvale della collaborazione del Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli.

Ulteriori informazioni ed aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito https://chocolanditalia.it e sulla pagine social.