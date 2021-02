Nel centro di Napoli nuovo spazio per la fotografia. Si inaugura Spot Home Gallery. Otto artisti ritraggono la città

Una nuovo spazio per gli appassionati di fotografia a Napoli. Si inaugura giovedì 4 febbraio in via Toledo 66 (ingresso su prenotazione), Spot Home Gallery. Nata da un’idea di Cristina Ferraiuolo, la galleria punta “a diffondere e a promuovere – si legge in una nota – la fotografia contemporanea e le sue contaminazioni con altri linguaggi espressivi attraverso mostre, proiezioni, incontri, workshop”. Il primo appuntamento della Spot Home Gallery è con la mostra collettiva internazionale dal titolo “Andamento Lento” in cui otto fotografi, provenienti da diverse parti del mondo, espongono, per la prima volta a Napoli, una selezione di immagini realizzate nella città partenopea.