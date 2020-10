Nel Lazio 1687 casi positivi al Covid e 9 decessi

ROMA (ITALPRESS) – “Su circa 23 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 1.687 casi positivi, 9 i decessi e 94 i guariti. Il rapporto tra i tamponi e i positivi è 7%”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Roma e il Lazio stanno tenendo anche se in un contesto di allerta massima e forte pressione sulla rete ospedaliera, che si sta rapidamente riorganizzando in funzione dell’ultimo decreto.Nella Asl Roma 1 sono 201 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di 181 casi a domicilio e venti sono ricoveri. Si registrano due decessi di 92 e 97 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 376 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di 78 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e 140 i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 70 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 151 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto e casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 4 sono 100 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di 26 casi con link familiare o contatto di un caso già noto, 13 i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale”, prosegue l’assessore.

“Nella Asl Roma 5 sono 73 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di 27 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 6 sono 157 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di 35 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nelle province si registrano 629 casi e cinque i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 138 i nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Settantuno i casi con link al cluster di una struttura sociale per anziani a Itri, dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano due decessi di 90 e 102 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 281 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Nella Asl di Viterbo si registrano 145 nuovi casi e si tratta di 59 casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Venti i casi ricoverati e si registrano due decessi di 51 e 86 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 65 nuovi casi e si tratta di 25 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e 19 i casi con link a strutture per anziani di Contigliano dove sono in corso le indagini epidemiologiche. Si registra un decesso di 84 anni con patologie”, conclude D’Amato.

