Nel Lazio il primo treno firmato “The Legend of Zelda”

L’iniziativa di Nintendo Italia e Regionale di Trenitalia

Roma, 14 dic. (askanews) – L’immagine di Zelda sfreccerà nelle stazioni di Trenitalia della Regione Lazio. È stato infatti inaugurato il primo treno dedicato al videogioco “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, un’iniziativa nata dalla collaborazione fra Nintendo Italia e Regionale di Trenitalia.Il piano inferiore della carrozza 3 del treno, è stato interamente personalizzato con grafiche ed elementi ispirati ai personaggi e alle ambientazioni del gioco premiato come “miglior videogioco d’azione e avventura” ai The Game Awards 2023.I luoghi del gioco sono stati messi in parallelo con le bellezze e le località d’Italia raggiungibili proprio con il treno dedicato a Zelda.