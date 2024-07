Nel mondo qualcosa sta cambiando, con entità e modalità diverse per ciascun paese

Vive la difference, con buona probabilità così staranno dicendo molte persone, commentando, seppure a spanne, i risultati delle recenti tornate elettorali,con le orecchie già rivolte a quelle autunnali, certamente le più importanti perché riguardano il Presidente degli USA.I vari risultati venuti fuori durante la settimana che si è appena conclusa, insieme a azioni di attività politica o sedicenti tali, condite con salsa di diplomazia deteriore, in più mal riuscita, spingono a fare alcuni approfondimenti.

Essi fanno pensare che fin’ora è stata avvistata solo la punta dell’ iceberg. L’ attività di cambio della guardia, cioè il rinnovamento sociale a tutto tondo è appena iniziato. Volendo abbondare, dovrebbe essere chiaro in buona misura che è la società per intera che è avviata su un percorso che, una volta concluso, svelerá un volto nuovo del mondo. Quindi non solo rinnovato, ma drasticamente riposizionato, con una alimentazione del tutto nuova; la A.I. Intelligenza Artificiale, già pensando al beneficio per le generazioni che verranno. Arrivati a questo punto della disamina, è necessario iniziare a osservare più da vicino di che si tratta in realtà. Il cambiamento toccherà tutte le classi sociali, anche se in maniera. Quanto è cosa ne verrà fuori, deve essere ancora sgrossato.Voler andare oggi più a fondo sarebbe temerario. Sarà certamente il settore economico tra i primi a essere svecchiati. Al momento è doveroso lasciare da parte ipotesi catastrofiste. Serve invece approcciare i problemi a piccoli passi, per poter correggere in itinere ciò che, passando dalla teoria alla pratica, può dare risultati a dir poco stravolti. Tra poco il Paese andrà in vacanza, per cui se ne riparlerà più dettagliatamente al ritorno. Con l’augurio che chi deve scenda nei dettagli prima di ogni mossa strategica. Errare è umano, non prenderne lezione prima di operare ancora sarebbe diabolico.