Nel nome di Giulia: stasera a Sud Reporter su Campi Flegrei tv il delitto di Senago

Il caso di Giulia Tramontano come quello di Pierpaola Romano e di tutte le donne cadute per la mano violenta e assassina dell’uomo, di un loro partner o marito. I dati, l’impianto legislativo, le criticità e le risorse per una politica di genere e di prevenzione partendo dalle scuole: faremo il punto con le nostre ospiti in collegamento e in studio.

Stasera ore 21 nuova puntata di Sud Reporter condotta da Taisia Raio e in studio Giuseppe Manzo.

Ospiti in studio Ilaria Perrelli – Presidente della Consulta regionale per la Condizione della donna – che ha lanciato il flash mob di ieri a Napoli e la senatrice Valeria Valente – già presidente della Commissione parlamentare sul femminicidio.

Infine, in collegamento Maria Gabriella Carnieri Moscatelli – Pres. Ass. Volontarie Telefono Rosa – ed Elisa Ercoli – presidente dell’associazione Differenza Donna.

