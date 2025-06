Nel primo fine settimana estivo il Paese farà il check delle vere ferie. O no?

Da ieri a oggi, salvo che in peggio, in generale è cambiato ben poco. Per non adottare il comportamento dello struzzo che, se spaventato, mette la testa sotto la sabbia, sarà bene, almeno nella UE, mettere l’anima in…pace e accettare in toto che il mondo è in guerra. Facendo attenzione a precisare che non si sta definendo l’attuale stato dei fatti come un conflitto che veda il mondo schierato regolarmente, piuttosto si tratta di un tourbillon composto da decisioni, spesso contraddittorie. Esse portano al top il gioco – si fa per dire – del “tutti contro tutti”. Come dicono a Napoli ” o pesce fete d’a capa”, in lingua patria “il pesce puzza dalla testa”. Sia concessa l’esternazione nuda e cruda, ma Trump ne dà conferma in toto. Il capo, ufficialmente tale è il suo ruolo, della prima Superpotenza osa – il verbo dovrebbe fornire qualche dettaglio in più sul comportamento della stessa – dire e disdire, fare e disfare, la sera per la mattina seguente, disorientando così.anche i suoi partners di ogni genere e specie essi siano. Seguendo questa logica, i leaders dei paesi che si riferiscono agli USA, stanno tentando in modo maldestro di imitare il “biondo”. Lo fanno in maniera talmente goffa da far tornare alla mente il ricordo sbiadito dei film muti in bianco e nero, del tipo “Oggi le comiche”. Il genere era molto apprezzato, soprattutto da un pubblico senza pretese, circa un secolo fa. Nonostante il tono leggero, quanto sin qui scritto riporta a una realtá fin troppo sgradevole. Tanto è riferibile con buona approssimazione al fatto che, all’inizio del terzo millennio, anche per il più che evoluto Occidente, l’insopportabile impoverimento della popolazione. Esso è talmente consistente da evocare lo spettro della fame. Tale situazione non è un parto di fantasime ancora lontane, purtroppo è un’ occhiata attenta rivolta a quanto sta procedendo a passo di marcia. Perchè tanto sia ancor più efficace, sarà bene stare attenti a ciò che succede a ogni levata di scudi di una nazione che abbia una attività economica di un certo rilievo: le prospettive di crescita della produzione globale rallentano e il valore della relativa crescita diventa un dato assolutamente insufficiente, vicino allo zero se non addirittura più basso. Solo per scaramanzia, il termine recessione è tenuto con prudenza lontano dalla realtà descritta. Gioverebbe alla causa poter conoscere, seppure in maniera approssimativa, la percentuale di italiani che, dopo aver fatto considerazioni del genere di quelle espresse sopra, sarà ancora convinto di poter chiudere per Ferie, come faceva fino a pochi anni fa. Con l’augurio che non spunti altro a rompere le uova nel paniere.