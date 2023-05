Nel regno delle sirene con il Gozzo Apreamare dell’Hotel Caruso di Ravello

Mito, leggenda, natura, incanto, suggestione e tradizione: il Caruso, a Belmond Hotel di Ravello, si conferma antesignano e vessillo di esperienze uniche. La distanza dal mare, agevolmente sorpassata e condensata con il leitmotiv Mare by Caruso che consente di viverne atmosfera e profumi grazie ad una spiaggia privata e alla leggendaria Infinity Pool, vede quest’anno aggiungersi un tassello ulteriore con il lancio e l’ingresso del Gozzo Apreamare, un’imbarcazione tipica, frutto della tradizione cantieristica partenopea, che permetterà di godere di un tour esclusivo creato ad hoc per gli ospiti della struttura .

A tutto ciò si unisce un’altra novità assoluta per la stagione 2023: il Gozzo Apreamare avrà accesso alla famosa Baia di Ieranto.

Se si potessero immaginare un Olimpo marino, una novella Atlantide, o la dimora di un redivivo Nettuno, la Baia di Ieranto ne sarebbe la rappresentazione più compiuta ed autentica. Collocata all’estremità della Penisola Sorrentina, dirimpettaia dello scenario più famoso del mondo, quello dei Faraglioni di Capri, selvaggia e autentica, splendida e discreta, è la celebrazione tout court del mito delle sirene.

Donata al FAI per garantire l’opportuna protezione, ed oggetto di interventi mirarti al recupero della macchia mediterranea, con varietà e specie che vanno dal rosmarino al ginepro, oggi è un Sito di Interesse Comunitario incluso nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella ed è caratterizzata da una elevata di biodiversità e dalla possibilità di godere di un contatto ancestrale con la natura grazie ad esperienze quali il birdwatching, il kayak o lo snorkeling.

Il Gozzo Apreamare, è stato opportunamente selezionato, a seguito di partecipazione al bando promosso dall’Area Marina, e successivamente inserito nella rosa di poche imbarcazioni che godranno di questo antro degli dei marini che trasformerà una semplice escursione in barca in un tuffo nel mito e nell’emozione.

Palpabile la soddisfazione di Alfonso Pacifico, Managing Director della struttura e Director of Special Projects per Belmond: “Il rispetto per il territorio ed il concetto di sostenibilità, punti saldi del nostro progetto e della nostra filosofia, assurgono ai massimi livelli grazie ad un nuovo itinerario che evidenzia il modo in cui il Caruso concepisce il mare. Il mare diventa una scelta e non una consuetudine, non è più estuario logico di una destinazione geografica ma un’esperienza irripetibile che coinvolge la natura e la sua interpretazione più rispettosa e celebrativa, ma anche la storia di un territorio unico al mondo”.