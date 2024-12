Nel rifugio in Sudafrica spunta “Baanksi”, un montone che dipinge

E non è il primo, pare si sia ispirato al maiale “Pigcasso”

Roma, 6 dic. (askanews) – L’hanno chiamato il montone “Baanksy”, nome volutamente storpiato in omaggio al celebre street artist britannico, e pennello in bocca dipinge tele dallo stile astratto. Si trova in rifugio per animali da fattoria salvati in Sudafrica, nella provincia del Capo Occidentale, e non è il primo artista di casa a quattro zampe. Il montone, salvato nel 2022 quando era un agnello, potrebbe infatti essere stato ispirato da Pigcasso, un maiale del santuario protagonista di imprese simili morto all’inizio di quest’anno, ha spiegato Joanne Lefson, fondatrice di Farm Sanctuary SA. “Guardava Pigcasso dipingere”, ha raccontato ad Afp. “Voglio dire, ho delle foto in merito. Così ha imparato a prendere un pennello e a dipingere guardando Pigcasso”, ha detto Lefson.