Nel segno di Zielinski. Gli azzurri calano il poker a Cagliari

15^ GIORNATA DI SERIE A

Stadio: Sardegna Arena

Marcatori (Assist): 25′ e 62′ Zielinski (Petagna, Di Lorenzo), 60′ Joao Pedro, 75′ Lozano, 86′ rig. Insigne

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Nandez; Gaston Pereiro (56′ Tramoni), Joao Pedro (83′ Caligara), Sottil (68′ Tripaldelli); Simeone (83′ Pavoletti)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas (88′ Rrahmani), Mario Rui (87′ Ghoulam); Bakayoko (88′ Lobotka), Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski (77′ Elmas), Insigne; Petagna (77′ Politano)

Si affrontano a Cagliari due squadre con obiettivi decisamente diversi ma che vivono un momento simile: un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite per il Napoli, due pareggi ed una sconfitta per il Cagliari. E’ dunque fondamentale per entrambe le compagini iniziare il nuovo anno con una vittoria.

Il Napoli approccia meglio la gara con molteplici scambi rapidi ed azioni interessanti che portano Cragno ad effettuare la prima parata già al 1’ di gioco sul destro di Zielinski. Il portiere rossoblù è costretto a ripetersi all’11’ anche sul tiro di Fabian da fuori area.

Solamente al 20’ il Cagliari riesce a costruire la sua prima occasione con un ottimo cross di Gaston Pereiro per Joao Pedro, che non riesce a spizzare di testa in porta; 5 minuti più tardi è il Napoli a trovare meritatamente il vantaggio con il dodicesimo tiro effettuato in soli 25’: in seguito ad un’ottima azione manovrata fuori l’area di rigore avversaria, Zielinski fa esplodere il suo mancino mettendo a segno una splendida rete. Il Napoli terminerà la partita con 34 tiri totali di cui 11 nello specchio della porta, senza colpire alcun legno (importante sottolinearlo!). Al 29’ il Napoli cerca il raddoppio con Petagna che non riesce a ribadire in rete dopo un brutto controllo davanti al portiere avversario; qualche minuto più tardi Lozano farà ammonire Lykogiannis. Al 36’ Manolas decide di regalare un’occasione ai padroni di casa, ma Simeone non accetta l’omaggio e spara a lato dopo aver intercettato il passaggio; 2 minuti più tardi lo stesso Manolas non riuscirà a ribadire in rete una grande pennellata di capitan Insigne.

Nella ripresa il Napoli approccia la partita con cautela, probabilmente troppa. Pur creando diverse occasioni per raddoppiare (prima con l’inserimento di Lozano su assist di Insigne, poi con lo stesso Insigne che calcia alto una punizione) subirà il pari di Joao Pedro al 60’. Ma gli azzurri non ci stanno ed al 62’ arriva subito la doppietta di Zielinski, su assist di un rinato Di Lorenzo (ogni tanto riposare fa bene) che ha spinto bene per tutta la partita. Il Cagliari subisce il contraccolpo: Lykogiannis si fa espellere pochi minuti dopo per un altro fallo sull’incontenibile Lozano, che al 75’ chiude la partita risolvendo un’azione confusa in area avversaria. All’85’ Insigne cala il poker dal dischetto, grazie al rigore guadagnato da Di Lorenzo.

Il Napoli vince e convince, gli uomini di Gattuso sono fisicamente sul pezzo grazie alla pausa natalizia ed approcciano la gara con la testa giusta, cosa che raramente gli era riuscita. Fondamentale la doppietta di Zielinski (migliore in campo), che con il primo goal apre le danze e con il secondo risponde subito al pareggio del Cagliari; Insigne è sempre più capitano del gruppo, tanti gli spunti interessanti accompagnati da ripiegamenti difensivi di enorme importanza; chiude il podio dei migliori l’immancabile Lozano, le sue accelerazioni improvvise e la sua freddezza sono qualità essenziali per la squadra.

Mercoledì il Napoli tornerà nuovamente in campo contro lo Spezia, per battere la squadra allenata da Vincenzo Italiano servirà un’altra prestazione di grande livello.

