Nel week end il lungomare Caracciolo ospita il Roller Skating Festival

Rotonda Diaz e lungomare Caracciolo faranno da scenario, nel weekend, alla seconda edizione del Roller Skating Festival. Domani – sabato 26 – e domenica 27 ottobre, Napoli ospita il più importante evento rotellistico del Sud Italia. La manifestazione, ad ingresso gratuito, è organizzata dall’Asd OneLine Skating School e dall’Ads Sebs Fiera dello sport con il patrocinio del Comune di Napoli. Sette le competizioni previste, tra gare federali e gare dimostrative. Fiore all’occhiello dell’edizione 2024 del Roller Skating Festival è la prima maratona europea master di pattini in linea. Accanto agli eventi competitivi ci sarà la possibilità per appassionati e semplici curiosi di provare a cimentarsi in queste discipline, con l’aiuto di istruttori qualificati.

È possibile consultare il programma completo della due giorni collegandosi al sito https://www.rollerskatingfestivalnapoli.it/

“Il Roller Skating Festival – afferma l’assessora allo Sport e Pari opportunità Emanuela Ferrante – è un’altra occasione per godere delle bellezze di Napoli e praticare sport. Questo connubio sarà anche una caratteristica degli eventi che saranno inseriti nel programma di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Inoltre, anche la manifestazione che si terrà in questo fine settimana valorizza l’aspetto sociale della pratica sportiva, che è un elemento in cui crediamo molto”.