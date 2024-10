Nella Biblioteca provinciale di Benevento una Stanza per la poesia: giovedì 10 l’apertura

Giovedì 10 ottobre, ale ore 15,30, nella Biblioteca provinciale di Benevento verrà inaugurata la “Stanza per la poesia”. A renderlo noto sono Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore unico di Sannio Europa, società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita. L’iniziativa rientra nel progetto “Luogo comune. Una stanza per la Poesia”, curato dal professor Nicola Sguera.

Al taglio del nastro seguirà una conferenza stampa durante la quale saranno illustrate le finalità ed il calendario degli incontri con i poeti che caratterizzeranno la nuova iniziativa programmata da “Sannio Europa”.