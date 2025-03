Nella giornata mondiale dell’udito Auzen annuncia: Assistenza audiometrica a distanza grazie alla IA

Auzen, in occasione della Giornata mondiale dell’udito, annuncia oggi un’importante innovazione nell’assistenza uditiva a distanza. Grazie all’intelligenza artificiale, la società svizzera pioniere della tele-audiologia lancia un’analisi audiometrica istantanea: caricando il proprio audiogramma sulla piattaforma online di Auzen, i pazienti potranno ricevere una valutazione dettagliata della loro capacità uditiva direttamente a casa. Lo strumento basato sull’intelligenza artificiale utilizza metodi audiometrici standard e algoritmi avanzati per fornire risultati chiari e immediatamente utilizzabili, eliminando i lunghi tempi di attesa tipici degli ambienti clinici tradizionali.

Un servizio in linea con il tema stabilito quest’anno dall’Oms per la Giornata mondiale: prendersi cura del proprio udito attraverso controlli regolari usando, quando necessario, dispositivi acustici che aiutano a superare lo stigma legato all’ipoacusia. “In Auzen, ci impegniamo a offrire un’assistenza uditiva completa che combina l’esperienza dei nostri audiologi con tecnologie digitali innovative,” afferma Jeremie Benhamron, CEO di Auzen. “Con la nostra analisi audiometrica istantanea basata sull’Intelligenza artificiale, abbattiamo le barriere di accessibilità e permettiamo a tutti di prendere decisioni informate sulla propria salute uditiva”.

Nel perseguire la sua missione di rendere l’assistenza uditiva di alta qualità accessibile a tutti, Auzen offre soluzioni uditive a un costo fino al 65% inferiore rispetto ai centri tradizionali, un vantaggio significativo in un contesto in cui l’assistenza sanitaria può risultare onerosa. Questo impegno verso l’accessibilità economica garantisce a un numero sempre maggiore di pazienti la possibilità di ricevere cure audiologiche d’eccellenza senza un impatto finanziario eccessivo. Auzen fa parte del Groupe Héron, un importante gruppo svizzero che riunisce diverse aziende nei settori dell’udito e dell’ottica, con oltre 500 centri in tutta Europa e negli Stati Uniti.