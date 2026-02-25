Nella “Notte Viola” di Rimini doppietta padovana: E-Motion e Rebelles sul tetto della street dance

di Massimiliano Craus

Anche la seconda edizione della coreutica “Notte Viola” è terminata con lo stesso successo e lo stesso entusiasmo del debutto. Un crescendo che ha catapultato il mondo della danza nelle vie e nelle piazze di una città in festa, una Rimini capitale della street dance per una giornata!

In questo 2026 ha trionfato Padova con i suoi ballerini di ben due realtà differenti, sbaragliando la concorrenza in una clima competitivo ma all’insegna della convivialità tipica del comitato Mondo REC. E così Padova si è aggiudicata entrambi i premi a disposizione della “Notte Viola” 2026 in un’edizione che ha consentito a Tersicore di tornare ed affermarsi nell’ambito della “Notte Viola”, ennesima creatura creata ed amata dal Mondo REC.

E-Motion vince il Primo Premio

Ma entriamo nei dettagli con la crew E-Motion vincitrice del Primo Premio al contest di hip-hop consegnato dalla Giuria di Qualità (Marco Piampiani, in arte MeP, ballerino, maestro e coreografo di hip-hop e breaking, fondatore della crew di ballerini Oregon Tape Crew che danza sul territorio mondiale dal 2008, nonché presidente di Spazio Hip-Hop – Zona14, un’eccellenza italiana per la cultura hip-hop; Francesca Brunello, atleta agonista e campionessa di pattinaggio artistico, campionessa italiana di danza acrobatica; Federico Mei, in arte Marracico, ballerino e b-boy italiano dal 2006, membro della 414 Crew e della Oregon Tape Crew, ha portato la breakdance al Giubileo 2026 davanti a Papa Leone).

“L’E-Motion (Electric Motion), da Albignasego (Padova), è una crew di hip-hop nata solo l’anno scorso, ma che in pochissimo tempo ha già dimostrato di avere qualcosa da dire – dichiarano all’unanimità i critici presenti al Teatro Tarkovskij di Rimini – Nonostante sia un gruppo giovane, ha iniziato subito a partecipare a numerosi contest coreografici, facendosi notare per presenza ed attitudine. La crew, sul palcoscenico si è dimostrata come un gruppo unito, che vive la danza con entusiasmo e divertimento, ma soprattutto con grande determinazione”.

Parole inconfutabili di un risultato ampiamente meritato, palesato dalla tecnica padroneggiata ma anche da un approccio più che propositivo, proprio come dichiarato a caldo dagli stessi elementi della crew “ogni prova è un’occasione per crescere e migliorare”, conservando genuinità e spontaneità.

Rebelles conquista la Giuria Giovani

Ad aggiudicarsi invece il Premio Giuria Giovani, attribuito dall’attrice Letizia Arnò (al cinema con Checco Zalone nel film “Buen Camino”) è stata la crew Rebelles di Roncaglia (Padova): una crew tutta al femminile, composta da cinque ragazze provenienti dalla scuola di Padova La Petite Etoile ASD.

La coreografia presentata è firmata dalla coreografa Giorgia Bertoli ed è basata sugli stili di danza urban, in particolare hip hop old school e new school, con forti influenze afro. Attraverso Groove, dinamiche e connessione di gruppo, il gruppo ha espresso forza, musicalità e personalità, valorizzando sia l’identità individuali sia l’energia collettiva della crew.

Il film contro il bullismo e la solidarietà

La serata, come da copione, non è stata solo all’insegna della danza. Anzi, è stata anche occasione per presentare il nuovo film sul bullismo realizzato da Mondo REC e ambientato in Romagna e, in parte, nel comune di Oriolo Romano, in provincia di Viterbo, dal titolo “Il cielo che si spegne nel mare”: una pellicola intensa che racconta il dramma di chi subisce violenza fisica e psicologica in età giovanile, ispirata a storie vere.

L’ingresso in teatro è stato rigorosamente ad offerta libera perché in toto devoluta all’Associazione Italiana Epilessia in una giornata tutta all’insegna del Mondo REC che, realtà italiana sempre di più sugli scudi artistici, culturali e sociali!