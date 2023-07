Nello D’Alesio, morto l’armatore. Il cordoglio di Confitarma

“Confitarma esprime profondo e sincero cordoglio per la scomparsa dell’armatore Nello D’Alesio, stringendosi con affetto alla sua famiglia. Prosecutore, insieme al fratello Antonio, del gruppo fondato da Gaetano D’Alesio oltre novant’anni fa, Nello D’Alesio è stato tra i protagonisti della storia di Confitarma e dello shipping italiano, con particolare riferimento al traffico cisterniero e di bunkeraggio”. E’ quanto si legge in una nota di Confitarma. ”A lungo Consigliere e presidente delle Commissioni Porti e Gestione Tecnica Nave di Confitarma, Nello – ricorda il presidente di Confitarma Mario Mattioli – era di una simpatia evidente, sempre sorridente e ironico con lo sguardo attento e il suo particolare modo di parlare veloce, quasi con la rincorsa. Legatissimo alla nostra Confederazione, a cui ha riservato sempre attenzione costruendo legami solidi con tutta la base associativa, non ha fatto mai mancare il suo supporto al nostro lavoro”.