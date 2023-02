Nell’umana commedia si può sbagliare e ricredersi. L’ importante è non impuntarsi

Appunti e spunti da Ponte di Domenico Ocone

Il Consiglio dei paesi della EU, conclusosi giovedì a tarda notte, segna un significativo aggiustamento della rotta per far arrivare nei porti europei le navi degli emigranti, principalmente quelle che salpano dalle coste del Nordafrica. Non solo in senso pratico, quindi operativo, quanto in termini di linee guida per regolare quell’ andirivieni delle cosiddette carrette del mare in direzione delle coste italiane. Di tutto ciò la Premier Meloni può dirsi soddisfatta, avendo preso atto che quell’ assise a Bruxelles aveva – finalmente – rivolto attenzione fattiva al problema. Con tutta la benevolenza che la particolare circostanza richiede, sta andando diversamente, passi la ripetizione, per quanto riguarda i rapporti tra Meloni e Macron, sottolineando che vanno tenuti ben separati da quelli tra Italia e Francia. Quella che era sembrata all’inizio una semplice querelle, ora sembra essersi trasformata in un vero e proprio affaire. Con tutto il rispetto per il ruolo che riveste, appare chiaro che la Premier italiana non sta estrinsecando il meglio di sé nella vicenda appena accennata. Nasce così spontaneo il corollario a tale affermazione : “e meno male!”, perché in fondo la questione è solo poco al di sopra di una tempesta in un bicchiere d’acqua. Se errore c’è stato da parte di Macron, oramai è cosa fatta e è opportuno per tutti i protagonisti voltar pagina. Se così non dovesse essere, l’intera vicenda diventerebbe ancor piu tragicomica e finirebbe oltre i confini del savoir vivre. Quello che, per lunga tradizione, pone Roma davanti a Parigi in termini di civile e garbato porgere. Anche perché a bruciare, come accadde per quella capitale con l’invasione nazista, al momento, pur non essendo stata insidiata manu militari, la situazione dell Urbe è messa peggio. La signora Premier italiana, al giro di boa dei cento giorni del governo da lei presieduto, ha fatto bene a evidenziare quanto fosse stato fatto durante quell’ avvio, ma non ha aggiunto che buona parte di esso era stato già sgrossato dall’esecutivo precedente. Gli altri buoni propositi suoi e dei suoi ministri stavano ancora rullando prima del decollo. C’è da aggiungere che alla Primo Ministro venuta dalla Garbatella, quartiere di Roma.sono cadute in testa alcune tegole che difficilmente potevano essere messe in preventivo.

Le stesse sono già pesanti di loro, quindi a discarico della Giorgia nazionale devono essere presi in considerazione anche particolari del genere. L’ allarme pandemia è diventato ormai routine, come il numero delle vittime, ancora alto, che la stessa continua a causare, con intensità variabile. La guerra è stata fino a domenica scorsa il grattacapo più fastidioso per la comunità occidentale soprattutto, sebbene effetti derivati e riflessi negativi in senso lato siano avvertiti tutt’ora anche dal resto del mondo. Quello stesso che lunedì mattina presto, tra la Turchia e la Siria, si è visto scuotere dal suo stesso interno da un terremoto di grande potenza, seguito da una lunga serie di eventi simili ma di forza man mano decrescente. Già alle prime luci dell’ alba le autorità locali hanno lanciato accorati appelli precisando che l’ evento era una vera e propria apocalisse. Con scarsa sensibilità qualcuna, un nome a caso: Giorgia Meloni, è riuscita a trovare il tempo e la capacitá di concentrazione per fare di una situazione, al più connotata da scarso fair play, in un casus belli che non ha ancora imboccato la via per rientrare nei ranghi. In una situazione del genere, Cicerone in tribunale avrebbe chiesto con una domanda retorica:” cui prodest ?” a chi torna utile (tale atteggiamento)? Non certo alle dirette interessate, l’ Italia e il suo primo ministro, esistendo per quest’ ultima la concreta possibilità di essere tacciata di scarsa sensibilità verso i gravi problemi sopra accennati. Per il bene della intera EU sarebbe più che necessario che la Premier italiana facesse un passo indietro, perché in tal modo si troverebbe, sic et simpliciter, due passi avanti al personaggio bersaglio dei suoi strali arroventati. Lo stesso che, a suo dire, sarebbe stato scortese con lei e quindi con il Paese.

Non con ciò la soluzione da adottare sarebbe quella di dare un colpo di spugna alla gaffe di Macron ma, con delicatezza muliebre, rinviare con serenità il necessario chiarimento alla prossima occasione d’ incontro. Del resto anche tra Coltivatori Diretti si usa raccomandarsi a vicenda di conservare il miele per quando arriverà la tosse. Dando per scontato che prima o poi quel malanno si farà vivo. Intanto non c’è da perdere tempo perché c’è tanto da fare. Altri e più seri problemi continuano a tenere il Paese in forte tensione. Per quanto riguarda l’economia, il prosieguo verso il completamento del PNRR è da considerare tra le priorità assolute da osservare. Oltre che per il rispetto degli impegni presi con la EU, la sua realizzazione rappresenterà il compimento del gran passo che occorre all’ Italia per allinearsi agli altri inquilini della Casa Comune. Per ultimo, solo in ordine di elencazione, deve essere evidenziato il nuovo forte vento di rivoluzione anarchica che ha rinvigorito fiammelle mai spente che hanno ripreso vigore, anche con supporti di oltreconfine, qua e là in tutto il Paese. Solo la vicenda degli approdi irregolari sulle coste meridionali, come accennato all’inizio, sembra aver imboccato la via giusta: presto si dovrebbe averne conferma. É opportuno fermarsi nell’ illustrazione perchè quanto accennato basta da solo a far tremare le vene ai polsi. Intanto la EU, con il notevole contributo italiano, ha giá incassato un risultato positivo, quello della sostanziale riduzione del prezzo del gas. Il che, senza alcun dubbio, non è poca cosa.