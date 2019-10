NeMo, a Napoli un centro per patologie neuromuscolari: via ai lavori

“Il centro clinico NeMo di Napoli sarà il centro piu’ rilevante di Italia in grado di accogliere bimbi e famiglie. L’obiettivo e’ aprire il centro per la prossima primavera: lo faremo costi quel che costi. I lavori partono adesso. E’ importante arrivare alla fine delle opere”. Cosi’ Il presidente della regione Campania, Vincenzo de Luca, intervenuto all’inaugurazione dei lavori di ristrutturazione del quinto Centro Clinico NeMo d’Italia, presso l’Ospedale dei Colli Monaldi. Presenti il presidente NeMo Alberto Fontana e Maurizio di Mauro, direttore dell’Ospedale dei Colli. “C’e’ grande emozione per questo evento – riprende De Luca – il centro servira’ ad alleggerire la vita propria e dei familiari dei pazienti. Un’operazione che ha valore dal punto di vista sanitario e umano”. “Il progetto – spiega Di Mauro – e’ un vanto per la regione: un centro per le patologie neuromuscolari come SLA e Sma che non dovranno piu’ andare via a farsi curare in altre regioni”.

“Sara’ dotato di 26 posti letto, di cui 3 con day hospItal, parco giochi per i bimbi e sara’ il piu’ grande d’Italia – aggiunge Di Mauro -. Grazie al presidente NeMo Fontana, che ha creduto in questa regione, a Antonio Giordano e Peppe Longo che hanno avviato il progetto. Con l’aiuto dell’associazione Serena metteremo su il reparto velocemente. In primavera ci consegneranno il reparto e sara’ operativo, ce la metteremo tutta per rispettare l’impegno. Ci sono tante persone che aspettano. Dal governatore De Luca un impegno quotidiano”. “Ringrazio De Luca – afferma Fontana – oggi partiamo coi lavori. Abbiamo purtroppo dovuto affrontare un problema di burocrazie e la forza di De Luca ha fatto la differenza. E’ un sogno la costruzione di una casa per chi e’ affetto da malattie muscolari. Mi ha colpito il sostegno che sta arrivando da tutto il territorio. Abbiamo imprenditori che ci stanno sostenendo. Questo progetto nasce grazie a chi tanti anni fa ha fatto la differenza il professor Nigro a cui lo intitoliamo”.