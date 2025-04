“Nenia ad Ambra”: la dolce ninna nanna napoletana di Alessandra Tumolillo per la sua nipotina

La cantautrice e chitarrista napoletana Alessandra Tumolillo pubblica oggi, per BMG, il suo nuovo inedito: “Nenia ad Ambra”, una delicata ninna nanna disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Un tenero omaggio alla sua nipotina Ambra, una melodia pensata per cullare e toccare con purezza il cuore di grandi e piccini. Il testo, intriso della poetica senza tempo di Eduardo De Filippo e del linguaggio tipico della tradizione partenopea, trasmette un messaggio di amore universale, un legame prezioso tra generazioni che la cantautrice spera possa perdurare nel tempo. La melodia, dalle sonorità che richiamano il grande Roberto Murolo, da sempre un punto di riferimento per Alessandra, avvolge l’ascoltatore in un’atmosfera di dolcezza e familiarità.

“Ho scritto ‘Nenia ad Ambra’ pensando a mia nipote, con la volontà di creare qualcosa di speciale per lei,” racconta Alessandra. “L’ispirazione è nata osservando la magia negli occhi di una bambina appena nata, che mi hanno subito trasportato in un mondo di dolcezza e purezza. Volevo che il testo parlasse non solo di lei, ma anche della nostra tradizione, delle radici napoletane che porto dentro.”

“Nenia ad Ambra” rappresenta un nuovo tassello di “Postcards from Naples”, il prossimo EP di Alessandra Tumolillo. Questo progetto discografico si preannuncia come un suggestivo viaggio tra i colori, i profumi e le melodie di una Napoli eterna, riproposte dall’artista in un’inedita e intima veste chitarra-voce.

Alessandra Tumolillo, artista del roster BMG, ha intrapreso gli studi musicali fin da giovanissima, forte di una famiglia di musicisti. Diplomatasi al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, ha poi perfezionato la sua formazione alla Berklee School di Boston e al Conservatorio G. Verdi di Milano. Il suo percorso è costellato di numerose esibizioni live e prestigiose collaborazioni con artisti come Negramaro, Tosca, Venerus, Jake Sherman e Mario Rosini, oltre a partecipazioni televisive nei programmi “Bar Stella” di Stefano De Martino e “Radio2 Social Club” di Luca Barbarossa.

La sua versatilità e il suo talento l’hanno portata anche al cinema, con due suoi brani inediti diventati colonne sonore di film prodotti da CattleyaLab – Rai Cinema e Opera Totale. Alessandra ha inoltre conquistato il pubblico aprendo i primi concerti negli stadi dei Negramaro al Maradona di Napoli e a San Siro di Milano nel giugno 2024, interpretando brani di Pino Daniele. Un momento particolarmente emozionante è stato il suo duetto con Giuliano Sangiorgi sulle note di “Napule è”, che ha infiammato il pubblico del Maradona.

Con i singoli già pubblicati “Luna Nova”, “Reginella”, “Malafemmena”, “Nun Fa Male” e “Chiammame”, Alessandra Tumolillo continua il suo percorso musicale con “Nenia ad Ambra”, confermando la sua capacità di reinterpretare la tradizione napoletana con un tocco di elegante modernità, creando un ponte sonoro tra passato e presente. L’uscita del suo EP “Postcards From Naples” è attesa con grande curiosità per scoprire le nuove sfumature del suo talento.