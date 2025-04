“Neomamma”: il nuovo spettacolo di Paola Pezone tra musica e vita privata al Teatro Totò

Attesa per “Neomamma” che Paola Pezone terrà il prossimo 29 aprile al teatro Totò a Napoli presentato da Magda Mancuso e realizzato con la produzione “Mg Production” di Giorgio Mascitelli. Paola Pezone è diventata da poco mamma ed ha tanto da raccontare sia artisticamente che della propria vita personale. Il suo ultimo singolo, pubblicato da poche settimane, è il gettonassimo “Principe distratto”, scritto da Vincenzo D’Agostino e Luca Barbato. “Neomamma”, anteprima del suo nuovo lavoro discografico, racchiuderà, infatti, non solo la presentazione dell’ultimo album, ma anche tante belle notizie per i suoi innumerevoli fan. Classe 1999, Paola Pezone fin da piccola si è appassionata al mondo della musica intraprendendone gli studi. Dopo il successo della sua cover del brano “E m’appartiene”, nel 2018 ha pubblicato, tra gli altri, i suoi primi singoli “Si me vuo’ bene” e “Si domanda e me” e, nel 2019, il suo primo album discografico intitolato “Quello che desidero”. Nel 2022 ha pubblicato il suo secondo album dal titolo “Scoprendomi” e, l’anno successivo, finalmente il sogno che è diventato realtà, con il suo primo concerto alla Casa della Musica Palapartenope di Napoli.