Nephele, gemelli digitali e oggetti virtuali: sfida per Pmi e Midcap 

È aperto il primo bando aperto “Nephele” su gemelli digitali e oggetti virtuali, con chiusura prevista il 10 gennaio 2024. La call punta allo sviluppo di set di oggetti virtuali (VO), oggetti virtuali composti (cVO) e gemelli digitali, così come estensioni nel software stack (VOStack) sotto forma di funzioni generiche.

L’obiettivo è quello di integrare queste componenti nell’ecosistema Nephele e adottarne l’architettura.

Possono partecipare Pmi e midcap industriali appartenenti ai Paesi membri UE e associati a Horizon Europe. Il bando offre mentoring tecnico e la partecipazione in un programma di supporto di 6 mesi, nonché un massimo di 76.000 euro erogati secondo cascade funding per i progetti selezionati.