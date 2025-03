Nerone colpevole o innocente, si presenta il libro di Corsi e Palombi. E, a seguire, il Premio Calise

Manifestazione culturale in due tempi, martedì 18 marzo, nella sala del Consiglio Comunale di Napoli, via Verdi numero 35. Alle ore 17, con il coordinamento di Santa Di Salvo, gli autori del libro “Nerone colpevole o innocente” – Ermanno Corsi e Elio Palombi, Marzio Grimaldi Editore – discuteranno sulla figura del sesto imperatore romano con Maria Rosaria Covelli, prima donna Presidente della Corte d’Appello di Napoli.

A seguire la consegna del “Premio di Giornalismo”, sesta edizione, dedicato alla figura di Giuseppe Calise, per molti anni Capo Cronista e Capo Redattore del quotidiano Il Mattino. Suo settore professionale, in particolare, la cronaca giudiziaria in cui rivelò grandi capacità nel seguire e raccontare vicende e problemi che richiedevano preparazione, intelligenza e responsabilità narrativa. La cronaca come grande specchio di una realtà molto complessa. Interverranno il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e Roberto Napoletano direttore del “Mattino”. Saranno presenti Oreste Lo Pomo Capo della Redazione Rai di Napoli, Claudio Silvestri Segretario Nazionale Aggiunto della Federazione della Stampa e Pietro Treccagnoli Presidente del Sindacato in Campania.

Nelle precedenti edizioni i “Premi Calise” sono stati assegnati a Maria Chiara Aulisio, Gerardo Ausiello, Alessandra Barone, Vittorio Del Tufo, Gigi Di Fiore, Diego Dionoro, Antonella Fracchiolla, Francesca Ghidini, Gino Giaculli, Manuela Moreno.