“Nessun pericolo fascista”, Valditara contro la preside di Firenze

“E’ una lettera del tutto impropria. Mi è dispiaciuto leggere questa lettera agli studenti e alle scuole.Innanzitutto perché non compete a una preside nelle sue funzioni di lanciare messaggi di questo tipo, e poi perché il contento francamente non ha nulla a che vedere con la realtà dei fatti. In Italia non c’è nessun pericolo fascista. In Italia non c’è alcuna deriva violenta o autoritaria.Inviterei la preside a riflettere di più sulla storia e sul presente”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, intervenendo alla trasmissione Mediaset Mattino Cinque, commentando la lettera della preside del liceo Da Vinci di Firenze, Annalisa Savino, a seguito dell’aggressione avvenuta sabato scorso, davanti al liceo Michelangiolo, di un gruppo di studenti da parte di alcuni esponenti neofascisti.