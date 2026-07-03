Nessuna ironia, proteste a Istanbul per l’arresto comico turco Goktas

Accusato di aver insultato l’Islam ed Erdogan

Roma, 3 lug. (askanews) – Centinaia di persone si sono radunate davanti al tribunale di Caglayan per protestare contro l’arresto del comico turco Deniz Goktas. Goktas, famoso per i suoi spettacoli di stand-up che generano milioni di visualizzazioni online, è stato ammanettato e portato via giovedì 2 luglio all’aeroporto di Istanbul con l’accusa di aver insultato l’Islam e il presidente turco, secondo quanto riferito dalla procura, scrive Afp. “C’è una cosa come la libertà di espressione, e purtroppo ora ci sentiamo limitati e messi alle strette. In realtà siamo qui proprio per opporci a tutto questo”, afferma questa partecipante. “Un governo non può essere rovesciato dalla comicità, ma questo governo ha paura della comicità, paura delle battute, paura della poesia, paura dell’arte, paura del popolo”, ha affermato un altro partecipante. “Oggi, anche la più lieve critica politica può essere addotta dal regime come un insulto al Presidente o come incitamento all’odio e all’ostilità tra la popolazione. Quello che sta accadendo proprio ora a Deniz Goktas è esattamente questo”, spiega questo manifestante, di professione avvocato.