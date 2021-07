Nessuno si preoccupa della dignità del Paese

La società è preoccupata per l’alterazione dell’equilibrio ambientale dovuta alla sparizione di alcune specie animali

Le angosce del mondo vertono soprattutto sulla sparizione di alcune razze – non dotate di intelligenza ma solo di istinto – di cui siamo parenti. Adesso con le variazioni climatiche la situazione si aggrava e risultano essere in pericolo tutte le specie che, infatti, si sono ridotte di un ottavo. Persino le allodole. È piuttosto strano che ci preoccupiamo degli animali ma non della continua riduzione dei giovani tra gli umani. Crescendo per la longevità gli anziani, la quantità di popolazione è invariata. Ma allarmante è la scarsa natalità, quindi i pensionati stanno superando la forza di lavoro.

Ce la farà la Lega a comprare Forza Italia? Ci sono più di cento milioni di debiti, ma sono compresi anche gli elettori

La nostra genialità ci consente di essere antesignani in tutto. Dopo le tangenti, ecco la prima evoluzione politica. Il partito unico è una finta vendita, ma avviene alla luce del sole. Abbiamo venduto al padrone applausi e dignità. Adesso anche il voto cumulativo. A ridosso della pandemia si aprono nuovi orizzonti. Non c’è più il centro, è solo destra. Fratelli d’Italia, però, si dissocia non perché sia più serio. Ma gli svanisce la leadership che sembrava vicinissima. Al PD, invece, è rimasto poco da acquistare. Giusto qualche frangia di dissidenti. Ma, nel frattempo, sono finiti gli elettori.

Né la destra né la sinistra e neppure i cittadini pensano di ridare prestigio a un paese diventato zimbello dell’Europa

Che tristezza essere così proni agli stranieri temendo che, poi, non verranno in vacanza sulla riviera Adriatica. Sono già in Germania i turisti che hanno investito sul lago di Garda con una grossa imbarcazione un piccolo natante. Uccisi due trentenni, fingono di non essersi accorti dello speronamento. Non hanno prestato soccorso. Si rifiutarono di sottoporsi all’alcol test. Ma sono stati denunciati, solo sgridati. Se tanta compiacenza è colpa di leggi inadeguate, cosa aspetta il Parlamento a cambiarle? Ci interessano solo i soldi, la movida, il potere. Della dignità del paese nessuno si preoccupa.

Il padre si sente male. Chiamare l’ambulanza è tempo sprecato. Arriva quando non serve più. È meglio rubarne una

Ovviamente è successo a Napoli, dove la creatività è sempre al top e a qualsiasi livello sociale. Il padre ha un malore improvviso e la mamma dice ai figli: “Chiamate presto un’ambulanza, sbrigatevi”. Il telefono del pronto soccorso suona occupato. Chissà quando risponderanno. Magari sarà troppo tardi. I due ragazzi scendono per la strada per fermare un taxi. Ma, per un colpo di fortuna, trovano di meglio. Un’ambulanza è ferma proprio davanti al bar. Autista e infermiere sono in pausa pranzo. La prendono in prestito per riportargliela poco dopo . Tanto, non se ne accorgeranno nemmeno.

Siamo i più tatuati del mondo. Un primato che non vale niente. La metà degli italiani ha un segno indelebile addosso

Qualcuno lo nasconde, altri lo esibiscono, quasi tutti sono convinti di migliorare il proprio aspetto, invece lo deturpano. C’è chi lo fa per suggellare sulla pelle un amore, che, invece, il più delle volte dura pochissimo. La maggior parte, poi, se ne pente, perché non vuole più appartenere a quella setta. Era la caratteristica dei marinai, che, non avendo interessi culturali, nelle lunghe giornate di noia passavano, così, il tempo. Adesso, per la stessa ragione, è dei calciatori. Nasce dalle tribù africane come un distintivo per distinguersi dalle altre. Ecco da chi copiamo. E poi allo stadio siamo razzisti.

La stagione è appena cominciata, già funestata da incidenti mortali. Quanti ne dovremo vedere nei prossimi giorni?

Disattenzione e incoscienza sono tra le cause più frequenti di decessi che funestano le giornate d’estate al mare. Col passare degli anni, anziché diminuire, aumentano. Le mamme sono distratte e alcuni bambini rischiano di annegare. C’è chi per salvarli dalle onde anomale, muore al loro posto. Sono tanti anche gli incidenti col motoscafo perché – in nome di un commercio che va a tutti costi incrementato – si affittano a chi non è pratico e finisce addosso a vittime innocenti. Oggi sul lago Maggiore, ieri su quello di Garda. Sempre stranieri alla guida, prima gli italiani, ma a morire.

Quotidiani e TG hanno perduto la loro funzione informativa. Per interessare il lettore istigano a polemica e discordia

Sostituito da tempo l’editore puro da chi ora sfrutta la politica, la notizia che talk show sognano è la ripresa dei contagi, l’aumento dei decessi, la carenza di vaccini, il crollo dell’economia, la lite tra leader e magari una bella crisi di governo. Credono, così, di recuperare i lettori che li hanno abbandonati. Purtroppo sono in pochi ormai coloro che leggono e si informano. Sono le piattaforme sociali le fonti più attendibili, perché piene di insulti, fake news e pettegolezzi che hanno annullato la cultura popolare e la capacità di riflettere e discernere. Letta e Conte non l’hanno ancora capito.