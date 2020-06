Nessuno tocchi Cristoforo Colombo, la comunità italiana in Usa si mobilita

“Nessuno tocchi Cristoforo Colombo, dovrà vedersela, in caso contrario, con la folta comunità italiana di Philadelphia, protagonista di un sit in pacifico che ha mobilitato associazioni, comunità, club tricolori. Il sit in è iniziato da qualche giorno, sono in tanti, hanno striscioni e tricolori, e persino mascherine con i simboli dell’Italia”. A farsi portavoce “delle migliaia di italiani che hanno contribuito, con il loro lavoro, con umiltà, con intraprendenza, con sacrificio, con il senso del bello e la genialità italica, a fare grande l’America”, è Umdi, Un mondo di italiani, quotidiano internazionale fondato da Mina Cappussi con un articolo dal titolo “Nessuno tocchi Cristoforo Colombo! Sit in, ronde armate per difendere i simboli d’Italia”. “La manifestazione – continua l’articolo – è condivisa e sostenuta da un’altra importante organizzazione, la Filitalia International e Foundation, che ha fondato a Philadelphia il Museo dell’Immigrazione Italiana, e dalla sua presidente, Paula Bonavitacola. Ai partecipanti alla manifestazione per la salvaguardia della statua di Colombo che si sta tenendo in Piazza Marconi a South Philly da diversi giorni, con una grande presenza della comunità Italiana di Philadelphia, il presidente onorario e fondatore di Filitalia, Pasquale Nestico e il senatore Amato Berardi stanno distribuendo gratuitamente bellissime mascherine con la bandiera italiana”.