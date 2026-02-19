Nestlé, nel 2024 fatturato -2% a 89,5 mld franchi, utile -17%

Roma, 19 feb. (askanews) – Il gruppo Nestlé ha chiuso il 2025 con un fatturato totale in calo del 2% a 89,5 miliardi di franchi, mentre l’utile netto è calato del 17% a 9 miliardi.

Secondo l’amministratore delegato Philipp Navratil, i dati “riflettono le azioni mirate intraprese in un contesto esterno difficile. La crescita interna è stata positiva su tutte le zone e a livello globale. Stiamo accelerando la nostra strategia e rafforzando l’innovazione e l’integrazione di mercato. Sono fiducioso – ha aggiunto in una nota – che riusciremo a assicurare un consistente miglioramento nel corso del 2026 e oltre”.

Per quest’anno il gigante alimentare pronostica una crescita organica tra il 5% e il 6%. (fonte immagine: Nestlé)