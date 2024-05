Net-Zero Industry Act, via libera dal Consiglio Ue

ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dell’Unione Europea al “Net-Zero Industry Act”, il regolamento che mira a promuovere la diffusione industriale delle tecnologie a impatto zero necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici comunitari. La legge sull’industria a zero emissioni creerà condizioni favorevoli per gli investimenti nelle tecnologie verdi, semplificare il processo di concessione delle autorizzazioni per progetti strategici, facilitare l’accesso al mercato per prodotti tecnologici strategici e migliorare le competenze della forza lavoro europea in questi settori.

/gtr