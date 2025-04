Netanyahu: accordo Usa-Iran positivo solo se distrutto nucleare

“Se ciò non accade, l’opzione è militare”

Tel Aviv, 8 apr. (askanews) – Un accordo tra Stati Uniti e Teheran può funzionare solo se le strutture nucleari iraniane vengono fisicamente fatte saltare in aria e smantellate. E’ quanto ha affermato oggi in un video il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu poi ha aggiunto che lui e il presidente americano Donald Trump “concordano sul fatto che l’Iran non avrà armi nucleari”.”Questo obiettivo può essere raggiunto diplomaticamente, ma solo se è simile al disarmo nucleare della Libia del 2003, durante il quale le forze statunitensi hanno distrutto o spedito i componenti del programma nucleare del Paese”, ha affermato ancora il premier israeliano. “Entriamo, facciamo saltare in aria le strutture, smantelliamo tutte le attrezzature, sotto la supervisione e l’esecuzione americana: questo è positivo”, ha spiegato Netanyahu.”Se ciò non accade e l’Iran semplicemente prolunga i colloqui, l’opzione è militare”, ha detto, aggiungendo che con Trump hanno discusso a lungo di questa eventualità.