Netanyahu: avanti finché sfollati non torneranno nel Nord di Israele

“Colpiamo Hezbollah come non avrebbe mai immaginato”

Roma, 25 set. (askanews) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che a qualunque costo proteggerà il diritto al ritorno alle loro case degli sfollati israeliani DAl Nord del Paese, “infliggendo colpi a Hezbollah che non avrebbe mai immaginato”.”Non posso spiegare nel dettaglio tutto quello che stiamo facendo – ha detto in un video pubblicato sui suoi canali social – ma posso dirvi una cosa: siamo determinati a far tornare a casa in sicurezza i nostri residenti nel Nord”.”Stiamo infliggendo colpi a Hezbollah che non avrebbe mai immaginato – ha aggiunto – lo stiamo facendo con forza e con strategia. Posso promettervi una cosa: non ci fermeremo finché non torneranno a casa”.