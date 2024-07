Netanyahu: guerra finirà con eliminazione Hamas e rilascio ostaggi

“Dobbiamo raggiungere tutti gli obiettivi”

Milano, 2 lug. (askanews) – Il primo ministro Benjamin Netanyahu afferma che Israele non porrà fine alla guerra a Gaza finché non avrà raggiunto tutti i suoi obiettivi, compresa l’eliminazione di Hamas e il rilascio di tutti gli ostaggi. Netanyahu aveva recentemente dichiarato che la “fase intensa” della guerra stava giungendo al termine, mentre i bombardamenti e i combattimenti continuavano a infuriare nel territorio palestinese assediato.”Fonti anonime riferiscono oggi al New York Times – ha dichiarato – Stanno dicendo che Israele sarà pronto a porre fine alla guerra prima di raggiungere tutti i suoi obiettivi. Non so chi siano queste persone anonime, ma sono qui per dire chiaramente e inequivocabilmente: ciò non accadrà finché non avremo raggiunto tutti gli obiettivi, compresa l’eliminazione di Hamas e il rilascio di tutti i nostri ostaggi, finchè la politica non avrà definito questi obiettivi per l’Idf, e l’Idf avrà tutti i mezzi per raggiungerli”.