Netanyahu: potrebbe esserci un accordo per la liberazione ostaggi

Milano, 12 nov. (askanews) – “Potrebbe esserci” un accordo con Hamas per la liberazione degli ostaggi rapiti in Israele il 7 ottobre. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una intervista a “Meet the Press” di NBC News pubblicata negli Stati Uniti. “Penso che meno ne parlo, più aumentano le possibilità che si concretizzi”, ha ammesso il capo del governo israeliano che è stato incalzato dai cronisti ha ribadito che “potrebbe esserci” e che qualsiasi accordo sarebbe “il risultato delle pressioni militari” su Gaza.

“Questa è l’unica cosa che potrebbe creare un accordo e se un accordo è disponibile. Ne parleremo quando sarà disponibile. Lo annunceremo se sarà possibile”. Netanyahu ha tagliato corto quando gli è stato chiesto se il governo israeliano sapesse dove si trovano gli ostaggi: “Sappiamo molto, ma non voglio andare oltre”.