Netanyahu: stiamo creando zona cuscinetto più ampia in Libano

Spazio “di sicurezza contro infiltrazione via terra e missili”

Milano, 25 mar. (askanews) – “Abbiamo istituito una vera e propria zona di sicurezza che impedisce qualsiasi infiltrazione via terra verso la Galilea e il confine settentrionale (di Israele). Stiamo ampliando questa zona di sicurezza per respingere la minaccia rappresentata dai missili anticarro per le nostre comunità e il nostro territorio. Stiamo semplicemente creando una zona cuscinetto più ampia”. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.