Si riapre la partita per la cessione di NetCo, la società che gestisce la rete fissa di Tim. I pretendenti in campo aumentano entrambi l’offerta: Kkr sale a 22 miliardi di euro mentre il tandem composto da Cassa Depositi e Prestiti e Macquarie arriva a quota 20 miliardi. Secondo indiscrezioni, però, Kkr per raggiungere la cifra ricorrerebbe a un indebitamento bancario di 10 miliardi di euro. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 18 aprile.