“Neupulse”, un dispositivo da polso per frenare tic nella sindrome di Tourette

Un nuovo dispositivo da polso progettato per aiutare a controllare i sintomi della sindrome di Tourette ha dimostrato di ridurre significativamente la gravità e la frequenza dei tic. Il prototipo, recentemente testato anche dal cantante scozzese Lewis Capaldi protagonista di un docufilm in uscita su Netflix, fornisce impulsi elettrici per ridurre la quantità e la gravità dei tic vissuti con la sindrome di Tourette ed è stato sperimentato da 121 persone in tutto il Regno Unito. I risultati sono stati annunciati su MedRxiv, un sito Internet che distribuisce manoscritti inediti sulla ricerca clinica nell’ambito della salute. Il dispositivo è stato sviluppato dagli scienziati dell’Università di Nottingham e dalla società spin-out Neurotherapuetics Ltd che hanno recentemente ottenuto un finanziamento aggiuntivo di 1 milione di sterline per commercializzare il dispositivo “Neupulse” con l’obiettivo di averlo disponibile insieme a un’app entro i prossimi 3 anni . La sindrome di Tourette è una condizione del neurosviluppo che di solito viene diagnosticata tra gli 8 e i 12 anni. Provoca suoni e movimenti involontari chiamati tic. I tic sono movimenti e vocalizzazioni ripetitivi e stereotipati che si verificano in attacchi, in genere molte volte al giorno, e sono spesso preceduti da un impulso premonitore. Precedenti ricerche condotte dall’Università di Nottingham hanno utilizzato una ripetuta stimolazione elettrica al nervo mediano del polso per sincronizzare le oscillazioni cerebrali associate alla soppressione dei movimenti. Hanno scoperto così che tale stimolazione riduce la frequenza e l’intensità dei tic. I partecipanti allo studio, in totale 145 e 45 dei quali hanno usato il device, hanno utilizzato il dispositivo a casa alla stessa ora ogni giorno per 15 minuti per un mese, fornendo un feedback sulla loro esperienza. I risultati hanno rivelato coloro hanno ricevuto la stimolazione attiva hanno sperimentato nella maggioranza dei casi una significativa riduzione della gravità e della frequenza de tic. In media, hanno visto una riduzione della frequenza dei tic di oltre il 25%.