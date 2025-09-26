Neurologia, così l’intelligenza naturale batte ancora quella artificiale

L”Ia neurologo non supera, per ora, l’esame della scienza. Nella pratica clinica neurologica, l’intelligenza naturale batte ancora quella artificiale secondo uno studio italiano pubblicato sul ‘Journal of Medical Informatics Research’, condotto da un team di ricercatori dell’università Statale di Milano e dell’Asst Santi Paolo e Carlo del capoluogo lombardo. L’Ia può sostituire il medico nella diagnosi neurologica? Questa la domanda che si sono posti gli scienziati, considerando che “i Large Language Models (Llm, come ChatGpt e Gemini) sono sempre più studiati per il loro potenziale in ambito medico, tuttavia la loro efficacia in un contesto clinico reale non è stata ancora sufficientemente sperimentata”.

Gli autori hanno dunque condotto quello che definiscono “il primo studio sperimentale” disegnato per mettere alla prova in un contesto simile a quello di una prima visita neurologica le capacità diagnostiche di ChatGpt e Gemini, due dei modelli generativi più noti, ma non specificamente addestrati in medicina. Il lavoro ha coinvolto 28 pazienti anonimi afferenti alla Clinica Neurologica dell’ospedale San Paolo di Milano. I risultati mostrano come “i neurologi abbiano raggiunto un’accuratezza diagnostica del 75%, mentre ChatGpt si è attestato al 54% e Gemini al 46%. Entrambi i modelli di intelligenza artificiale hanno inoltre presentato una tendenza a sovra-prescrivere esami diagnostici, in circa il 17-25% dei casi”. “Questo studio dimostra che, sebbene i Llm come ChatGpt e Gemini abbiano un potenziale interessante come strumenti di supporto, al momento non sono ancora pronti per prendere decisioni cliniche autonome, soprattutto in ambiti complessi come la neurologia”, afferma Natale Maiorana, neuropsicologo e primo autore dello studio. “E’ importante sottolineare che abbiamo lavorato con versioni pubbliche e generaliste di questi modelli, senza specifico addestramento medico – precisa Sara Marceglia, professoressa di Bioingegneria in UniMi e coordinatrice della ricerca – Quello che emerge è che l’intelligenza artificiale può essere utile, ma va inserita in modo responsabile nei processi clinici, con una forte supervisione umana”.