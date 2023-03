Neurologia, il sonno come super terapia contro demenza e ipertensione

Sonno come super terapia, scudo ‘ad ampio raggio’ per la nostra salute. Dall’ipertensione al diabete, dalle infezioni al rischio demenza, “oggi abbiamo tantissime evidenze di come il sonno sia utile a tenere a bada moltissimi processi che determinano malattia”. Il riposo notturno “va quindi considerato come una medicina preventiva a breve e lungo termine “, spiega all’Adnkronos Salute Luigi Ferini Strambi, primario del Centro di medicina del sonno dell’Irccs San Raffaele di Milano, alla vigilia della Giornata mondiale dedicata a questa importante funzione fisiologica. “Oggi – sottolinea il neurologo – le nostre conoscenze sugli effetti positivi del sonno sono triplicate rispetto agli ultimi anni. Abbiamo chiaro l’aumentato rischio di ipertensione in chi non dorme. Anche il rapporto tra buon sonno e buona risposta immunitaria è un elemento assodato, così come il fatto che il buon riposo notturno sia implicato nelle prestazioni cognitive e della memoria. Per non parlare poi dell’aumentato rischio di diabete o di sviluppare una demenza. In quest’ultimo caso, sappiamo ormai che durante il sonno funziona bene il sistema glinfatico, il sistema ‘spazzino’ che pulisce il cervello da tutti i residui negativi, le proteine ‘cattive’ e i prodotti di scarto del cervello tra cui la beta-amiloide che si accumula quando non si dorme bene, facendo crescere i rischi di sviluppare demenze”. Insomma, “se tutti noi sappiamo quali sono le conseguenze di una notte insonne – evidenzia l’esperto – oggi la scienza ci avverte anche che continue notti di cattiva qualità portano a conseguenze negative sulla nostra salute a medio e lungo termine”.