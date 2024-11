Neurologia, intervista al prof. Tessitore: I benefici del Tai Chi Chuan sugli ammalati di Parkinson

Al convegno tenutosi il 19 ottobre 2024 presso il Centro Minerva di Napoli si è parlato del Tai Chi Chuan nel trattamento delle malattie neurodegenerative, con particolare riferimento alla malattia di Parkinson. Ne parliamo con Alessandro Tessitore, direttore UOC Neurologia e Centro Parkinson e altri Disordini del Movimento dell’AOU Luigi Vanvitelli Napoli.

Quale esperto del settore che cosa ci può dire a proposito dell’attività motoria nelle malattie neurodegenerative e nella malattia di Parkinson in particolare?

In primis, ci tengo a sottolineare l’importanza del mantenimento della forma fisica soprattutto in vista di una longevità sana: la sedentarietà è purtroppo un fattore di rischio per malattie croniche quali diabete, patologie cardiovascolari e oncologiche. L’attività motoria e l’esercizio fisico sono infatti presenti in tutte le raccomandazioni destinate ai pazienti cronici e quindi anche nelle raccomandazioni internazionali per la malattia di Parkinson.

Ritiene quindi che la pratica di una disciplina incentrata su una attività motoria armonica e ben coordinata possa essere inclusa nel piano di trattamento riabilitativo di una persona con malattia di Parkinson?

Certamente. Nell’ambito delle attività motorie capaci di influire positivamente sulla qualità di vita delle persone con malattie di Parkinson sono da annoverare anche le terapie alternative e/o complementari tra le quali si inserisce molto opportunamente la pratica del Tai Chi Chuan.

Il recente meeting del 19 ottobre 2024 al quale ha partecipato come relatore esperto della materia si è occupato anche in particolare degli eventuali effetti benefici della pratica del Tai Chi Chuan sui pazienti con malattia di Parkinson?

Si. Molto opportunamente a mio parere è stata inserita una relazione svolta dal Prof. Ennio Del Giudice (Consigliere scientifico del Master interuniversitario di Neurogenetica dell’Ateneo Federico II) che ha illustrato le evidenze scientifiche circa gli effetti benefici del Tai Chi Chuan. In particolare, ha analizzato in dettaglio uno studio pubblicato dall’autorevole rivista scientifica New England Journal of Medicine che dimostra l’efficacia del Tai Chi Chuan nel miglioramento della stabilità posturale nei pazienti con malattia di Parkinson.

Si sentirebbe quindi di raccomandare alle persone con Malattia di Parkinson la pratica di una attività motoria e, nello specifico la pratica del Tai Chi Chuan, come componente di un piano terapeutico di salute globale?

Ribadisco il fatto che tutte le linee guida internazionali raccomandano, quale elemento fondamentale della cura, il movimento inteso non come mera riabilitazione ma piuttosto come attività fisica pianificata strutturata e ripetitiva per la modifica dello stile di vita: in questo contesto si inserisce opportunamente anche la pratica del Tai Chi Chuan.