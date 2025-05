Neuromed, giocattoli per i piccoli degenti: donazione dell’associazione “I colori dell’Autismo”

Una donazione speciale fatta dall’Associazione I colori dell’Autismo alla Smile Room dell’Irccs. Neuromed è stata nei giorni scorsi l’occasione per presentare ufficialmente questa stanza di degenza a misura di bambino, operativa del rinnovato Centro per lo Studio e la Cura dell’Epilessia dell’Istituto di Pozzilli. Presenti all’incontro con i rappresentanti dell’associazione, il direttore sanitario del Neuromed, dottor Fulvio Aloj, il professor Giancarlo Di Gennaro, responsabile del Centro Epilessia, e il dottor Alfredo D’Aniello, neuropsichiatra infantile e Aiuto dirigente dell’Unità Operativa Semplice di Epilessia ed Elettroencefalografia in età evolutiva.

Nel ringraziare l’associazione di Cassino, e il suo presidente Daniele Lucci, che ha donato dei giochi a disposizione per tutti i bambini ricoverati, il direttore Aloj ha sottolineato quanto questi gesti diano sostanza e nuova linfa all’attività portata avanti da tutti gli operatori sanitari che afferiscono al Centro.

Al centro la persona, non la malattia

La Smile Room è una stanza di degenza a misura di bambino. Questo spazio non è solo un ambiente fisico, ma rappresenta un cambiamento di prospettiva: mettere al centro la persona e non la malattia. “Il bambino con epilessia è prima di tutto un bambino – spiega il dottor Alfredo D’Aniello – con emozioni, bisogni e una famiglia che lo accompagna. La Smile Room nasce per questo: per far sì che i bambini e i loro genitori vivano un ospedale diverso, capace di prendersi cura non solo della loro condizione clinica, ma anche del loro ‘essere bambini’. Si tratta di una stanza di degenza allegra e accogliente, con letti e comodini colorati, pareti dipinte con colori vivaci e immagini ispirate a mondi fiabeschi e personaggi fantastici. Un ambiente pensato per aiutare i piccoli pazienti a superare la paura e il disorientamento legati alla lontananza da casa e dal proprio contesto abituale”. “Le evidenze scientifiche – continua D’Aniello – ci confermano quanto un ambiente ospedaliero sereno ed accogliente influisca positivamente sulla sfera emotiva del bambino e dei suoi familiari, sostenendoli nel percorso di cura e migliorandolo negli esiti. Questa stanza è parte, quindi, di una visione più ampia: una presa in carico globale e integrata, che superi il modello centrato esclusivamente sulla diagnosi, per includere un modello basato sulla persona e sulla relazione”.

Un nuovo centro per lo studio e la cura dell’epilessia

A febbraio scorso è stato inaugurato il nuovo Centro per lo studio e la cura dell’epilessia. Con una esperienza ventennale è stato riammodernato non solo in termini di dotazioni tecnologiche ma anche negli ambienti per renderli più accoglienti possibile. L’Epilessia è una condizione che colpisce tutte le fasce d’età e un primo picco di incidenza si ha nell’età evolutiva. Per questo all’interno del Centro, che accoglie bambini a partire dall’età scolare quindi dai sei anni in poi, è stata organizzata questa stanza di degenza dedicata. “Un ringraziamento va ovviamente alla Direzione generale e alla Direzione sanitaria di Neuromed – continua il dottor D’Aniello – così come alla Fondazione Neuromed che ha contribuito alla realizzazione della Smile Room e un ringraziamento speciale va al Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Epilessia, il professor Giancarlo Di Gennaro che non solo ha reso possibile questa iniziativa ma l’ha fortemente sostenuta. E oggi è una bellissima giornata perché gli amici dell’Associazione ‘I Colori dell’Autismo’ hanno regalato al nostro reparto tanti materiali ludici che i nostri bambini potranno utilizzare durante la loro degenza. L’Associazione è molto attiva sul territorio con cui noi abbiamo avviato diverse campagne di informazione e sensibilizzazione non solo sull’Autismo ma anche sull’Epilessia e con la donazione di oggi dimostrano la loro forte sensibilità nell’essere vicini a tutti i bambini a prescindere dalla condizione patologica che li colpisce”.