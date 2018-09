Neuromed, per la notte dei ricercatori viaggio nel tempo con B-Future

Avvicinare studenti e cittadini al mondo della ricerca: questo l’obiettivo del progetto B-Future, promosso dalla Fondazione Neuromed e dall’Irccs Neuromed che si svilupperà in Molise e Campania. Si tratta di uno dei nove progetti italiani selezionati dalla Commissione Europea nell’ambito delle iniziative dedicate alla Notte Europea dei Ricercatori.

A tal scopo B-Future offrirà la possibilità a quanti siano interessati a conoscere questo affascinante mondo di incontrare giovani ricercatori, scienziati ed esperti coinvolti in programmi europei e a livello internazionale.

Lo scenario scelto è quello di una immaginaria macchina del tempo, come la mitica DeLorean del film di Robert Zemeckis “Ritorno al futuro”, che attraverserà la storia umana per seguire le idee innovative, dalla loro nascita agli sviluppi tecnologici che ne sono derivati e che hanno fatto della scienza una componente indispensabile e presente in tutti gli aspetti della vita dei cittadini.

Il progetto si svilupperà dal 24 al 28 settembre nelle due regioni in cui sono ubicati i centri di ricerca Neuromed (più precisamente a Pozzilli in provincia di Isernia e a Caserta) attraverso attività congiunte con Università, Centri di Ricerca, Scuole, Aziende ed Enti locali ed il supporto di Istituzioni nazionali e locali. Il coinvolgimento della Rete degli Irccs consentirà l’estensione del programma all’intero territorio nazionale con eventi organizzati sia durante la settimana della scienza sia durante la Notte dei Ricercatori.

B-Future è promosso dall’Irccs Neuromed e dalla Fondazione Neuromed in collaborazione con Rete degli IRCCS delle neuroscienze, Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale, Università di Scienza e Tecnologia di Huazhong (Cina), Consorzio Campania Bioscience guidato dall’Università Vanvitelli, Università Parthenope – Department of Motor Sciences, Depertment of Engineering, Ufficio Scolastico regionale del Molise, Scuole della Campania, Polo museale del Molise.

Maggiori informazioni sul sito dedicato al progetto: http://nottedeiricercatori.neuromed.it/