Neuropsichiatria, progetto “Baby@Net”: rete di teleassistenza sul territorio nazionale

Al via un progetto di teleassistenza per le Terapie intensive neonatali (Tin) e le Neuropsichiatrie infantili, nell’ambito delle attività del network Nida finanziato dal ministero della Salute per la sorveglianza neuroevolutiva della popolazione generale e ad alto rischio. Lo comunica l’Istituto superiore di sanità. Nida – ricorda l’Iss in una nota – è operativo in tutte le regioni e nel 2023 è stato integrato e potenziato attraverso il progetto Baby@Net, finanziato dal Bando per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie del ministero della Salute, e dalla Cassa Depositi e Prestiti. “Le nuove progettualità – afferma Maria Luisa Scattoni, coordinatore dell’Osservatorio nazionale autismo – permetteranno l’integrazione del protocollo clinico/sperimentale con dati neurofisiologici e l’estensione dell’infrastruttura digitale di teleassistenza a tutte le Tin e i servizi di Neuropsichiatria infantile del sistema sanitario nazionale, facilitando l’accesso ad una valutazione specializzata e ai relativi interventi”. “Attraverso il Fondo autismo 2023-2024 – prosegue la coordinatrice dell’Osservatorio autismo – l’Iss sta promuovendo l’istituzione di una rete nazionale per l’implementazione di servizi e sostegni per la gestione delle emergenze comportamentali sia in età evolutiva che adulta, una problematica su cui sono state rilevate carenze strutturali e di competenze professionali rilevanti. Per questo motivo, su mandato del ministero della Salute, l’Iss finanzierà le Regioni e le Province autonome per l’attivazione di équipe dedicate e si avvarrà della collaborazione della Fondazione Istituto ospedaliero di Sospiro – Onlus per la formazione e la supervisione dei futuri centri pivot regionali. Infine, il ministero della Salute e l’Iss coordineranno il gruppo interregionale che definirà le Linee di indirizzo per l’accoglienza e l’assistenza medica ospedaliera per le persone autistiche e con disabilità intellettiva. Il documento definirà gli standard organizzativi, la composizione delle équipe, le prestazioni e la relativa raccolta dati attraverso una piattaforma tecnologica dedicata per la prevenzione, diagnosi e cura personalizzati delle patologie organiche”.