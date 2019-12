Neuroscienze, sfida tra ricercatori under 35: 3mila euro alla migliore pubblicazione

I partner dell’Era-Net Neurson (Network of European Funding for Neuroscience Research) hanno lanciato l’edizione 2019 del premio Excellent Paper in Neuroscience.

Il riconoscimento vuole premiare le pubblicazioni scientifiche più notevoli e importanti di giovani ricercatori (under 35) nel campo delle neuroscienze. I primi autori di pubblicazioni pubblicate tra il 1° gennaio 2018 e al 31 dicembre 2018 potranno inviare la propria candidatura entro il 20 dicembre 2019. Possono partecipare esclusivamente giovani ricercatori provenienti da uno dei paesi partner del network, tra cui l’Italia.

Al vincitore sarà assegnato un premio pari a 3.000 euro. Inoltre, sarà invitato in qualità di relatore speciale durante il FENS Forum che si svolgerà a Glasgow il 15 luglio 2020.