“Never Alone”, 2,9 mln dalla Compagnia San Paolo per l’autonomia dei giovani stranieri

Nuova edizione nazionale del bando Never Alone “Verso l’autonomia di vita dei minori e giovani stranieri che arrivano in Italia soli”. Si tratta della seconda iniziativa realizzata nell’ambito di “Never Alone, per un domani possibile” con l’obiettivo di promuovere in tutta Italia interventi di accompagnamento all’autonomia lavorativa e di vita di ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 21 anni arrivati in Italia come minori stranieri non accompagnati. Tutti gli interventi selezionati dovranno porsi in rapporto di complementarietà con le misure di intervento pubblico. Il bando è rivolto a partenariati pubblico-privati composti da almeno tre soggetti senza scopo di lucro aventi una comprovata esperienza in materia di accoglienza e inclusione di minori e/o di migranti/richiedenti asilo. Il budget a disposizione per il bando ammonta a 2.900.000 euro.