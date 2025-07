New York ancora capitale della pizza made in Usa: premiato il ristorante di Anthony Mangieri

Una Pizza Napoletana, a New York, è la migliore pizzeria degli Stati Uniti d’America per il 2025. Questo il risultato secondo la guida più influente nel mondo della pizza, 50 Top Pizza, annunciato ieri al West Edge, all’interno del Chelsea Market di New York, durante una seguitissima cerimonia trasmessa in diretta sui canali social del network. La premiazione è stata presentata da Scott Wiener, ideatore e fondatore dello Scott’s Pizza Tours.

Per la terza volta, la pizzeria di Anthony Mangieri si conferma punto di riferimento assoluto della pizza di qualità nel Paese a stelle e strisce. Seconda posizione per Pizzeria Sei, a Los Angeles, del talentuoso William Joo. Al terzo posto una leggenda della pizza americana: Tony Gemignani con la sua Tony’s Pizza Napoletana a San Francisco.

In quarta Jay’s a Kenmore, di Joe Powers, seguita da Ribalta a New York, di Rosario Procino e Pasquale Cozzolino. La sesta posizione va a Robert’s a Chicago, di Robert Garvey, mentre al settimo posto troviamo Don Antonio a New York, di Giorgia Caporuscio.

Per l’ottavo posto ci spostiamo a Portland con Ken’s Artisan Pizza, fondata da Ken Forkish. Nona posizione per Truly Pizza a Dana Point, di Chris Decker. Al decimo posto ex aequo, troviamo La Leggenda, di Giovanni Gagliardi, e ‘O Munaciello del pizzaiolo Carmine Candito, entrambe a Miami.

Dopo il grande successo dello scorso anno, è stata stilata anche per il 2025 la classifica delle Migliori Pizza Slice del Paese, che quest’anno include le migliori quattordici. Prima posizione per L’industrie Pizzeria a New York, di Massimo Laveglia e Nick Baglivo. Al secondo posto Slice & Pie a Washington, del pizzaiolo Giulio Adriani, e in terza posizione Taglio a Mineola, di Rob Cervoni.

I premi speciali consegnati nel corso della cerimonia di premiazione

William Joo di Pizzeria Sei, a Los Angeles, è il Pizza Maker of the Year 2025 – Ferrarelle Award; la New Yorker Pie de L’industrie Pizzeria, a New York, è la Pizza of the Year 2025 – Latteria Sorrentina Award; il Best Fried Food 2025 – Il Fritturista – Oleificio Zucchi Award va a ‘O Munaciello, a Miami; il Best Dessert List 2025 – Latteria San Salvatore Award va a Ken’s Artisan Pizza, a Portland; il One to Watch 2025 – Orlando Foods Award va a Leña, a Cleveland; il Best Wine List 2025 – La Gioiosa Award va a Ribalta, a New York; il New Entry of the Year 2025 – Solania Award va ad Audace, a New York; il Performance of the Year 2025 – Robo Award va a Truly Pizza, a Dana Point; il Made in Italy 2025 – Salumi Coati Award va a Nardò, ad Huntington Beach; il Best Cocktail List 2025 – Sei Bellissimi Award va a Valentina’s, a Madison; il Best Beer Service 2025 – Peroni Nastro Azzurro Award va a Pasquale’s, a South Kingstown; il Best Pasta Proposal 2025 – Pastificio Di Martino Award va a Zeneli, a New Haven.

Infine un premio speciale ad una persona che ha speso la sua vita per la pizza artigianale negli USA: il premio Icon 2025 – Award, assegnato solo in occasioni speciali, va a John Arena.

L’intera guida USA 2025, che include anche la sezione “Pizzerie Eccellenti” è composta da 99 pizzerie. La città più rappresentata nella guida è New York con 20 locali, seguono Chicago e Portland con 6 locali a testa.