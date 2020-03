New York, la St. Pio Foundation premia Tony ed Alyse

La St. Pio Foundation (importante associazione benefica legata alla memoria di San Pio da Pietrelcina che negli Stati Uniti e altrove si impegna a far conoscere il santo e la sua opera) assegna il premio Adelia all’attore Tony Lo Bianco (protagonista di pellicole come The French Connection, The Juror, Blood Brothers, City Heat, Nixon, The Seven Ups, Honeymoon Killers e Kill the Irishman ) e a sua moglie Alyse Lo Bianco. La cerimonia di premiazione, presentata dalla nota conduttrice tv Usa Rita Cosby, si svolgerà presso il Trinity Broadcasting Network Center a New York giovedì 2 aprile.

Il ” Premio Adelia ” prende il nome da Adelia Maria McAlpin Pyle. Vissuta nella prima metà del Novecento, Adelia, o “Maria”, come era meglio conosciuta, si convertì al cattolicesimo e usò la sua ricchezza per costruire una nuova chiesa, un monastero e un seminario a Pietrelcina. Oggi il Premio Adelia viene assegnato a coloro che si battono per sostenere la Fondazione San Pio “prestando servizio nel suo Consiglio di fondazione, nel consiglio consultivo o nei comitati consultivi e che hanno dato il loro tempo e le loro capacità in modo esemplare”.

Tra i vincitori del Premio Adelia ci sono stati il Vescovo Frank Caggiano della Diocesi di Bridgeport, il Cardinale Edwin O’Brien , Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro, Padre Pat Conroy , Cappellano della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.