New York, le imprese siciliane partecipano a NY NOW

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dal 3 al 5 agosto, la Regione Siciliana e le sue aziende sono protagoniste al NY NOW Summer Market, il salone internazionale dedicato ai settori Gift, Home&Lifestyle, che si svolge presso il Jacob K. Javits Convention Center di New York. La fiera, tra le più importanti del panorama nordamericano, ospita ogni anno migliaia di espositori, accoglie oltre 24.000 buyer provenienti da più di 80 Paesi e rappresenta una piattaforma strategica per la promozione del Made in Italy. L’edizione estiva di NY NOW si articola in tre macro-settori: Home (arredo, tableware, prodotti gourmet), Lifestyle (accessori moda, benessere, oggettistica) e Handmade (artigianato di alta qualità e design contemporaneo). Con oltre 2.400 brand presenti, la manifestazione si conferma una vetrina di riferimento per chi cerca novità di mercato, innovazione di design e attenzione alla sostenibilità.

