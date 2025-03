Newlat, risultati oltre le attese: nel 2024 l’utile sale a 142,3 mln (+5,3%), il fatturato a 2,8 mld

Newlat Food archivia il 2024 con un utile netto consolidato combined pari a 142,3 milioni, in crescita del 5,3% rispetto all’esercizio precedente. E’ quanto emerge al termine del Consiglio di amministrazione della società, riunitosi sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, che ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio della società e il bilancio consolidato inerenti all’esercizio 2024. Nel 2024, la società ha registrato ricavi consolidati combined pari a 2,77 miliardi di euro, in linea con l’esercizio precedente, un Ebitda normalizzato combined pari a 177,6 milioni di euro e un Ebitda margin normalizzato combined del 6,4%. Il risultato operativo consolidato combined del Gruppo è pari a 194,5 milioni di euro, in miglioramento del 10,1% rispetto al dato registrato l’esercizio precedente, pari a 176,7 milioni di euro e una generazione di cassa record, con il free cash flow pari a 197 milioni di euro, addirittura superiore all’Ebitda combined. “I risultati conseguiti nel 2024 -commenta il presidente Angelo Mastrolia- rappresentano una chiara testimonianza della solidità del nostro Gruppo, che ha saputo generare valore anche in un contesto macroeconomico caratterizzato da pressioni deflazionistiche sui prezzi, raggiungendo a fine 2024 un fatturato combined di 2,8 miliardi di euro. La nostra straordinaria capacità di generare cassa, espressa in oltre 197 milioni di euro di free cash flow generati durante l’anno, ha consentito una riduzione significativa di oltre 90 milioni della posizione finanziaria netta, rafforzando la nostra struttura patrimoniale e garantendo una maggiore flessibilità strategica per il futuro. Un passaggio chiave nella nostra strategia finanziaria è stata l’emissione del bond di questo febbraio, che ci consentirà di ridurre significativamente il costo medio del debito. Questo ci permetterà di beneficiare nel 2025 di una sensibile riduzione degli oneri finanziari, con un impatto positivo sulla redditività e sulla generazione di valore per i nostri stakeholder”.

“L’integrazione con Princes -prosegue Mastrolia- procede con grande efficacia e i primi benefici derivanti dalle sinergie, in particolare sul fronte produttivo e commerciale e grazie alla centralizzazione del procurement, si stanno già traducendo in un tangibile miglioramento del capitale circolante di Princes e in un incremento della marginalità operativa, con effetti estremamente positivi sull’Ebitda. Il nostro ampio portafoglio prodotti apre inoltre nuove prospettive di valorizzazione infragruppo, permettendoci di cogliere opportunità strategiche di ottimizzazione e sviluppo, sia nei nostri mercati di riferimenti che in tutto il mondo. Grazie a una gestione proattiva, a un modello di business solido e a una chiara visione strategica, guardiamo al futuro con fiducia, pronti a cogliere nuove opportunità di crescita e consolidamento in un mercato in continua evoluzione”.